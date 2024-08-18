بوتين يصل إلى باكو في زيارة رسمية تستغرق يومين (فیديو)

العالم - روسیا

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي، في 19 أغسطس/ آب الجاري، في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الوطني للجمهورية حيدر علييف، ومراسم وضع إكليل من الزهور على نصب الشعلة الخالدة".

وبعد ذلك، ستقام مراسم اللقاء الرسمي بين بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وبعدها، سيعقد قادة الدولة محادثات ومناقشات في شكل موسع.

وسيناقش الجانبان خلال المحادثات قضايا مواصلة تطوير العلاقات الروسية الأذربيجانية والشراكة والتحالف الاستراتيجيين، فضلا عن المشاكل الدولية والإقليمية الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إقامة حفل توقيع على وثائق مشتركة وبيان لبوتين وعلييف لوسائل الإعلام.

وفي نهاية اليوم، سيقوم قادة الدولة بزيارة منطقة "المدينة البيضاء" و"كاتدرائية حاملات المر المقدسة".