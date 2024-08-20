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إتفاق إيراني أفغاني لتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات

إتفاق إيراني أفغاني لتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات
الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس هيئة مكافحة المخدرات للشؤون الدولية في إيران إن توافقا حصل مع أفغانستان لتبادل المعلومات بهدف تعزيز مكافحة المخدرات.

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وقال محمد زارعي في تصريح من العاصمة الأفغانية كابول إن: اللقاءات التي عقدناها مع مسؤولي الحكومة الأفغانية المؤقتة تطرقت إلى قضايا مكافحة المخدرات والوقاية من الإدمان وخفض معدل تعاطي المخدرات وعلاج المدمنين.

وأضاف: التوافقات الجديدة التي حصلت مع الحكومة الأفغانية المؤقتة تتضمن تبادل المعلومات بشأن مكافحة المخدرات ونقل التجارب بهذا الخصوص وتقديم خدمات تدريبية لمكافحة المخدرات وتشكيل لجان مشتركة لتبادل المعلومات.

وأردف: شددنا في اللقاءات على ضرورة تفعيل المبادرة الثلاثية التي اقترحتها إيران وأفغانستان وباكستان بشأن مكافحة المخدرات حيث كانت الأطراف الثلاثة وافقت على أن تكون طهران مقرا لمكتب مكافحة المخدرات المشترك.

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