العالم _ هاشتاغ

تفاعل واسع على مواقع التواصل وتحديدا منصة إكس مع قرار الرئيس الكولومبي قطع العلاقات مع الاحتلال.

"فتحي مشعل" علق هنا. رئيس كولومبيا يحظر تصدير الفحم الكولومبي إلى" إسرائيل".. ما الأسباب؟ كل الاحترام للرئيس الكولومبي جوستافو بيدرو على هذه الشجاعة. تحيه لأحرار العالم.

"سما" علقت في حسابها بعنوان مصرية أنا وكتبت.. رئيس كولومبيا المنتخب "جوستافو بيترو" أصدر قرار بحظر تصدير الفحم الى"اسرائيل" لأنها تستخدمه في صنع قنابل تقتل به اطفال غزة.. ملحوظة "بيترو" لا عربي ولا مسلم ... لكن انسان

أما "حمود الساعدي" فعلق. "موقف مشرف" رئيس كولومبيا يحظر تصدير الفحم الكولومبي إلى "إسرائيل". تاغ للدول المطبعة وتاغ ثاني للدول العربية والاسلامية المطبعة مع بني صهيون

إذا كانت كولومبيا تقطع علاقاتها مع كيان الاحتلال رفضا للابادة الجماعية في غزة، فما الذي يمكن أن تفعله دول عربية وإسلامية؟ أقصى ما يمكن فعله هو فصل طالب من الجامعة لأنه تظاهر تضامنا مع أهالي غزة. نعم.. هذا ما حصل مع الطالب الأردني عبدالله سلامة الذي فصل من الجامعة بعد مشاركته في تظاهرة متضامنة مع غزة.

تفاعل واسع وتضامن مع الطالب عبدالله سلامة بعد فصله من الجامعة.

"لونا" كتبت في هذا السياق. ارفع راسك يا عبد لله ..انت اردني حر ابن حر. الله يحميك من كل شر. انت شاب شجاع ..يحاولون تخويف الطلبة حتى لا يشكلوا ضغط.. ارفع لك القبعة

"منير" علق ايضا متسائلا. ألِهذه الدرجة اصبح التضامن مع فلسطين جريمة يعاقب عليها الطلاب مثلما فعل عميد كلية لم يمنح الجائزة لطالبة لارتدائها وشاح فلسطين

التعليق الأخير من حساب "ابن سينا" وفيه. ان وظيفة عمادة الطلبة هي رعاية وخدمة طلاب الجامعة وليس فرعا من المخابرات تستخدم لترهيب الطلبة....ولاحظت ان فصل الطالب لفصل واحد مبني على قانون صدر قبل خمسة وعشرين عاما، العالم يتطور والقوانين تتجدد الا في عالمنا العربي: لا ابداع ولا تغيير

تصريحات قد تكون عادية، خلقت حالة من التعليقات الساخرة بين الناشطين في لبنان ومصر. كلام لوزير الطاقة اللبناني وليد فيضا عن وصول غاز من مصر لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، هذا الكلام أثار موجة من التعليقات الفكاهية لان مصر تعاني أصلا من ازمة كهرباء

من التعليقات الفكاهية حول هذا الموضوع لاسيما من الناشطين المصريين، لدينا هنا تعليق من حساب "ديد پول" وفیه. مش عارف غاز إيه إللي الإخوة في لبنان مستنياه من مصر.. كان نِفْسِنا والله بس لو عندكوا إنتوا غاز إبعتوه.

في المقابل حساب "تحيا مصر" علق. نرجع نفَهِّمْ اللي مش عاوز يفهم .. لبنان وسوريا والعراق وليبيا والسودان امنهم من امن مصر واذا مصر ساهمت في استقرارهم يعني بعدت يد الاحتلال عنهم يعني قويتهم.

أما "اسامة حسن" فكتب ساخرا.. لبنان منتظرة شحنات غاز من مصر؟ دا أكيد غاز الضحك، هو دا اللي متوفر. محدش فاهم حاجه خاااالص خالص.

الجيش الاميركي، الجيش الأقوى في العالم كما يتم الترويج له، جيش الدولة التي تحاول نشر اجندتها في العالم، يشهد عشرات آلاف حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي في صفوف جنوده. فارق واسع بين الأرقام التي يعلنها البنتاغون حول حالات التحرش والاغتصاب في صفوف الجيش وبين الارقام الحقيقية بحسب التقارير.

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