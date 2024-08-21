من هي السيدة 'فرزانه صادق' وزيرة الطرق الجديدة في الحكومة الايرانية؟

العالم-ايران

وقد شغلت السيدة صادق قبل ذلك منصب أمينة المجلس الأعلى للطرق والإعمار سابقا وهي تبلغ من العمر 48 عاماً، وتعتبر أصغر وزير في حكومة بزشكيان.

وهي مهندسة معمارية ومخططة حضرية تعمل في مجالات الإدارة الحضرية والسياسات المتعلقة بالهندسة المعمارية. وتتمتع بخبرة واسعة في المجالات المتعلقة بالهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، وقد أدت دورًا في العديد من المشاريع الحضرية والمعمارية.

درست الوزيرة صادق في جامعات مرموقة في إيران، وتُعرف بأنها أحد الخبراء الرائدين في هذا المجال.

ومن أهم سجلاتها وأنشطتها تولي منصب أمين المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية في إيران، وفي هذا المنصب كانت لديها مسؤوليات رئيسة في تحديد السياسات والإشراف على التنمية الحضرية والهندسة المعمارية في البلاد، ويعد هذا المجلس أحد أهم مؤسسات صنع القرار في مجال التخطيط الحضري في إيران.

في 18 كانون الثاني 2019، عيّن محمد إسلامي (الوزير آنذاك) فرزانه صادق نائبا لمدير التخطيط العمراني والعمارة.

وبصفتها أستاذة جامعية، درست في مجالات تتعلق بالهندسة المعمارية والتخطيط الحضري. وتشمل أنشطتها الأكاديمية نشر المقالات العلمية والمشاركة في المؤتمرات المختلفة.