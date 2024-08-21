استهداف سفينة جديدة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

العالم - خاص بالعالم

الضربات الجوية التي تستهدف اليمن من قبل العدوان الامريكي البريطاني مستمرة، حيث يواصل الطيران استهداف مناطق متعددة في اليمن، كان اخرها شن غارات على مديرية الصليف في محافظة الحديدة شمال غربي البلاد.

القوات الامريكية اعلنت ان الغارات استهدفت صواريخ ومسيرات كانت تعد لاستهداف سفن في البحر الاحمر وخليج عدن، حسب وصفها.

الاعتداءات الامريكية الاخيرة في الصليف تأتي بعد ساعات من تعرض سفينة تنقل المنتجات النفطية لهجوم في البحر الاحمر قبالة السواحل اليمنية، حيث قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة أبلغت عن اقتراب زورقين صغيرين منها، على متنهما نحو 15 مسلحا، وتم تبادل إطلاق النار لفترة وجيزة على بعد 77 ميلا بحريا الى الغرب من ميناء الحديدة.

واضافت الهيئة أن السفينة فقدت السيطرة على الدفة، دون أن ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى بين أفراد الطاقم، مشيرة الى فقدان السيطرة عليها إثر تعطل محركها واندلاع حريق على متنها.

هذا وتشن القوات اليمنية عمليات اسناد عسكرية لغزة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2023، حيث شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن شحن مرتبطة بكيان الاحتلال الاسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما تهاجم أهدافا داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وطالبت القوات اليمنية عبر بيانات متعددة بإنهاء حرب الابادة التي يشنها كيان الاحتلال الاسرائيلي بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول للعام الماضي.

ومنذ بدء العدوان على غزة، استهدف الجيش اليمني أكثر من 80 سفينة بالصواريخ والطائرات المسيرة واستولى على سفينة وأغرق اثنتين.

وأثرت الهجمات على حركة الشحن في المنطقة الإستراتيجية التي تمر عبرها اكثر من 12% من التجارة العالمية. كما اثرت بشكل مباشر على اقتصاد كيان الاحتلال وعطلت بعض موانئه وكبدته خسائر فادحة.