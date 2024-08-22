مصادر تركية: الرئيس المصري يزور أنقرة في 4 سبتمبر المقبل

العالم-ترکیا

ونقل موقع "خبرتورك" عن تلك المصادر، أن السيسي سيزور تركيا للمرة الأولى منذ توليه منصبه رئيسا لمصر في عام 2014.

ووفقا للمصادر، فإن أردوغان سيستقبله بمراسم رسمية في القصر الرئاسي.

وخلال الزيارة، سيترأس السيسي وأردوغان اجتماع "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" بين تركيا ومصر في نسخته الجديدة، التي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس التركي للقاهرة في فبراير/شباط الماضي.

وسيبحث الرئيسان أيضا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات في قطاع غزة، بالإضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية الأخرى، منها الوضع في ليبيا والسودان والصومال وسوريا.