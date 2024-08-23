استخراج أكبر ماسة في العالم في هذا البلد الأفريقي!

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وقد عثر على هذه الماسة الكبيرة في منجم Karowe الواقع شمال شرق بوتسوانا.

وقال وليم ليمب المدير العام للشركة: "نحن سعداء جدا باكتشاف هذه الماسة الاستثنائية التي وزنها 2492 قيراطا. إن هذا الاكتشاف يوضح الإمكانيات المتميزة لمنجم Karowe، ويؤكد صحة استثماراتنا في التكنولوجيا الاستراتيجية المتقدمة XRT".

وتجدر الإشارة إلى أن بوتسوانا تعتبر إحدى أكبر الدول المنتجة للماس في العالم، الذي هو مصدر دخلها الرئيسي. وقد سبق أن أعلنت الشركة في عام 2019 عن اكتشاف ماسة كبيرة وزنها 1758 قيراطا في بوتسوانا أطلقوا عليها اسم "Sewelo".

ويذكر أن أكبر ماسة في التاريخ سميت "كولينان" عثر عليها في جمهورية جنوب إفريقيا عام 1905 كان وزنها 3106 قيراط (621 غراما).