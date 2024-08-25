الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة العراقية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا بواسطة الطيران المسيّر

المقاومة العراقية تستهدف هدفاً حيوياً في حيفا بواسطة الطيران المسيّر
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

المقاومة العراقية، تستمر في ضرب أهداف حيوية في "إسرائيل"، "نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

العالم - العراق

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، استهدافها صباح اليوم الأحد، "هدفاً حيوياً في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت في بيانها، "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء، نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وفي أواخر آب الماضي، أعلنت المقاومة، ضربها هدفاً حيوياً في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وقبلها، أعلنت استهدافها، هدفاً عسكرياً في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.

وكان المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية، المعروف بـ "أبو علي العسكري"، قد أكد قبل أيام، "أنه ليس لديهم أي التزام بشأن إيقاف العمليات ضد قوات الاحتلال الأميركي في العراق".

وفي بيان توضيحي، قال "أبو علي العسكري" إنّ "كل ما في الأمر أن العمل خاضع لتوازنات خاصة بالمرحلة".

روابط ذات صلة

حزب الله العراقي: ليس لدينا اتفاق بوقف العمليات ضد القوات الأميركية

السوداني لبلينكن: منع التصعيد في المنطقة مرهون بلجم نتنياهو

كتلة نيابية عراقية تحمّل الكتل السياسية مسؤولية عدم خروج القوات الأمريكية من العراق

السوداني يبحث مع وزير الداخلية الايراني التعاون الأمني