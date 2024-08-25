شاهد.. تل ابيب تطالب حكومة الاحتلال بصفقة تبادل وتعتبرها الفرصة الأخيرة

العالم _ مراسلون

هي تظاهرات السبت الأسبوعية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، سحل وضرب الهروات وخراطيم المياه ضد المتظاهرين من قبل أفراد الشرطة التي تغلق كافة مداخل ومخارج تل أبيب وحيفا والقدس المحتلة وغيرها من مواقع تشهد تظاهرات ضد حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو والمطالبة بإبرام صفقة لاستعادة المحتجزين والأسرى لدى المقاومة الفلسطينية وتسميها الفرصة الأخيرة.

وقال المختص في الشأن الإسرائيلي، محمد أبو خضير، إنّ: "هناك صدمة في المجتمع الإسرائيلي ونوع من فقدان الأمل والأمن والاستقرار، لذلك ينصب كل التركيز الآن على إزالة نتنياهو"، مشيرا إلى أنّ هذه التظاهرات التي تقام كل سبت تعبر عن نوع من الرفض لنهج نتنياهو.

عائلات الأسرى الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية إعادة أبناءهم موتى بفعل تعنته وإصراره على وضع العراقيل أمام اتمام صفقة التبادل، وذلك لصالح استمرار العدوان على غزة رغم فشله ولصالح بقائه في الحكم وعدم زجه في السجن.

وقال المحلل السياسي، راسم عبيدات ان : "أنا لا أعتقد بأن هذه التحركات ستجبر نتنياهو على وقف إطلاق النار واتمام صفقة تبادل الأسرى."

عشرات الآلاف يتظاهرون بالميادين والشوارع وسط انتشار المئات من أفراد الشرطة والقوات الخاصة في ظل التدهور الأمني الحاصل داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

هذه التظاهرات الإسرائيلية الأسبوعية التي تعم الشارع الإسرائيلي باتت تجري وسط إجراءات أمنية مشددة، ووفق التقارير الأمنية هناك حالة من الغليان والتهديدات التي تطال شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهيو.