أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة في وجه العدو طالما استمر العدوان

العالم - لبنان

وقال أبو عبيدة ان عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي للكيان منذ طوفان الأقصى. وان كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو إذا استمر العدوان على أهلنا وشعبنا. ولا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أية جبهة.

هذا وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن عملية الرد على استشهاد القائد فؤاد شكر قد انجزت كما تم التخطط لها.

وقال السيد نصر الله إن الهدفين النوعيين اللذين أراد الحزب ضربهما هما قاعدة الاستخبارات العسكرية أمان، والوحدة ثمانية آلاف ومئتان في قاعدة غليلوت بالقرب من تل أبيب، وأضاف أن المعطيات تشير الى وصول المسيرات لهذين الهدفين، لكن الكيان الإسرائيلي يتكتم. وأكد السيد نصر الله أن حزب الله سيستمر بعمليات الإسناد مهما بلغت التهويلات والتضحيات.