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إضراب عام يشل الحياة في طولكرم وبيت لحم بالضفة الغربية

إضراب عام يشل الحياة في طولكرم وبيت لحم بالضفة الغربية
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

ساد إضراب عام، اليوم الثلاثاء، كافة مناحي الحياة في محافظتي طولكرم (شمال) وبيت لحم (جنوب) بالضفة الغربية المحتلة، حدادا على استشهاد 6 فلسطينيين.

العالم - فلسطين المحتلة

وكانت فصائل فلسطينية دعت في بيان صحافي في وقت سابق، إلى الإضراب الشامل اليوم في طولكرم وبيت لحم، حدادا على استشهاد الفلسطينيين الستة.

وشل الإضراب كافة مناحي الحياة الاقتصادية والمواصلات والمؤسسات الحكومية والأهلية في المحافظتين، وسط تحضير لتشييع جثامين الشهداء الستة.

ومساء الاثنين استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف منزلا في مخيم نور شمس للاجئين بطولكرم، فيما استشهد فلسطيني برصاص مستوطن بقرية واد رحال قرب بيت لحم، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية إلى 652 إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، منذ صعد المستوطنون اعتداءاتهم ووسع الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية بالتزامن مع حربه المدمرة على غزة.

المصدر: "القدس العربي" عن "الأناضول"

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