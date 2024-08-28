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شاهد.. رد الأربعين يصدم كيان الاحتلال

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

في عملية نوعية، نفذ حزب الله وعده بالانتقام للشهيد فؤاد شكر، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي. العملية التي جاءت في ذكرى أربعينية الإمام الحسين -سلام الله عليه-، صدمت الاحتلال وأربكت قيادته السياسية والأمنية والعسكرية.

العالم - إنقلاب الصورة

فجر المقاومة أتى سريعاً، حيث نفذ حزب الله عمليته بنجاح، مما أدى إلى إرباك المستويات السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية. الرد القوي لحزب الله أجبر القيادة الإسرائيلية على الاختباء تحت الأرض، حيث ظهرت عليهم علامات الخوف والقلق.

بعد انتهاء العملية، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليحاول التخفيف من وقع الضربة، مدعياً أن جيش الاحتلال قام بعملية استباقية وضرب منصات الصواريخ التابعة لحزب الله. إلا أن هذه السردية لم تجد من يصدقها.

رد حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر كان ناجحاً ودقيقاً ومدروساً، حيث وصل إلى القاعدة المسؤولة عن عملية الاغتيال وعمق الكيان الإسرائيلي، مما يعكس قدرة المقاومة على تنفيذ عمليات نوعية تهز كيان الاحتلال.

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