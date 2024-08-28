الكرملين تعلق على تصريحات ترامب حول نشوب حرب عالمية ثالثة

العالم - اوروبا

وقال بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم، إن مخاوف المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بخطر نشوب حرب عالمية ثالثة تبدو مفهومة.

وشدد ممثل الكرملين على أن غزو القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك والهجمات الأخرى التي يشنها نظام كييف، يؤدي إلى تفاقم الوضع إلى أقصى حد.

وأضاف بيسكوف: "الكثير من دول ما يسمى بالغرب الجماعي، غاطسة حتى الأذنين في هذا الصراع، وباتت تشارك فيه بشكل مباشر فعلا".

وأكد بيسكوف على أن الهجمات الشبيهة بما حدث في مقاطعة كورسك، تؤدي إلى تصعيد التوترات إلى أقصى حد. ولذلك، هناك سبب للقلق.

وأشار ممثل الكرملين إلى أنه في هذه الحالة، يمكن النظر بتفهم إلى مثل هذه التصريحات المثيرة للقلق من جانب ترامب.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن هجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية يهدد بإشعال "الحرب العالمية الثالثة".

وجاء تصريح ترامب هذا، خلال حديثه إلى أعضاء جمعية الحرس الوطني للولايات المتحدة في ولاية ديترويت، وفيه هاجم السياسة الخارجية لمنافسته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، وشدد على أن جو بايدن وكامالا هاريس "يدفعان الولايات المتحدة نحو حرب عالمية ثالثة".