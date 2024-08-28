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غانتس يصف نتنياهو بـ"الكذاب"

غانتس يصف نتنياهو بـ
الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

هاجم زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن إهماله سكان شمالي فلسطين المحتلة.

العالم-الاحتلال

ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء الأربعاء، وصف خلالها نتنياهو بـ"الكذاب"، بدعوى أنه لم يضع ضمن أولوياته في خطة الحرب على قطاع غزة، إعادة المستوطنين إلى شمالي إسرائيل.

وأوضح غانتس أن"رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يضع إعادة المستوطنين إلى الشمال ضمن أولوياته خلال الحرب الدائرة على غزة، وكل كلامه بهذا الشأن يبقى مجرد تصريحات".

ولفت بيني غانتس، العضو السابق بالمجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" إلى أن نتنياهو منع تحويل الموارد إلى شمالي إسرائيل لعدة أشهر، وكان يتعامل مع سكانها بطريقة الانفصال عنهم.

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