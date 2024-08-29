شاهد: صيد الأسماك في غزة .. لقمة عيش "مغمسة بالدم"

العالم - خاص العالم

على شاطئ البحر الملاذ الوحيد والاخير للنازحين في القطاع بعد تصنيفه من قبل الجيش الاسرائيلي منطقة خدمات انسانية يجب النزوح اليها، الا ان هذا الجيش يستهدف الشاطئ من السماء بالطائرات الحربية ومن عرض البحر بزوارقه التي تفتح نيران رشاشاتها صوب الخيام والصيادين الذين يحاولون رمي شباكهم علها تصطاد قوت يومهم.

وتحدث الصياد محمود عن سوء الاوضاع المعيشية خاصة مع استهدافهم من قبل قوات الاحتلال مع امكانية الاستشهاد حتى في مسافات اقل من 500 متر من قبل بحرية الاحتلال.

النازحة رتاج التي تساعد عائلتها في شد شباك الصيد أكدت صعوبة المعيشة وعلى استهدافهم المتواصل من قبل قوات الاحتلال برا وبحرا.

كما ويمارس الصياد محمود مهنته التي يعتاش منها واسرته منذ صغره، ويبحر بمركبه في عرض البحر بشكل يومي فهو يعرف البحر والبحر يعرفه لكن الجيش يحاول بنيرانه التفريق بينهما كما فعل مع زملائه الذين ارتقوا شهداء بطلقاته الغادرة خلال حرب التجويع والابادة الجماعية.

وعلى الرغم من الخطورة الكبيرة التي يواجهها الصيادون في ممارسة مهنتهم لم يتوقفوا عنها ليخرجوا ببضع سمكات تسد القليل من حاجة يومهم.