حاكم جمهورية الشيشان يرد على شائعات تدهور صحته

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وقال قديروف خلال بث مباشر على صفحته في تطبيق التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "إذا غنيت فهذا يعني أنني على قيد الحياة، والحمد لله، صحتي جيدة، أقوم بإجراء فحوصات كل ثلاثة أشهر، وفحوصات كبيرة كل ستة أشهر، ويقول الأطباء إن جسمي يشبه جسم الشاب".

وأكد حاكم جمهورية الشيشان ، أن الأشخاص الذين يقولون إن هناك علة ما عندي "لن ينالوا ما يبتغون".

وأضاف حاكم جمهورية الشيشان مازحا، أن "الحديث عن مشاكله الصحية يستمر حتى عندما يزداد وزنه أو ينقص"، وأشار في هذا الصدد إلى أن المرء يقيس وزنه بغية الالتزام بعدد الكيلوغرامات المناسبة له".

ولطالما انتشرت الشائعات حول تدهور صحة قديروف، وكان آخرها في سبتمبر الماضي، حينما زعم نشطاء بتدهور حالته الصحية إزاء إصابته بمرض خطير.

وفي مارس 2023، نفى حاكم جمهورية الشيشان الروسية مزاعم إصابته بـ"مرض عضال"، وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة.