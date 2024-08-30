قائد الدفاع الجوي الايراني: لسنا غافلين عن التهديدات

العالم - ايران

وتزامنا مع مشاركته في صلاة الجمعة بطهران، ذكّر قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" بان العالم اليوم يشهد ظلم الكيان الصهيوني لأهل غزة، مشيدا بتضحيات الشهيد عماد مغنية والشهيد فؤاد شكر سائلا المولى ان يرفع من درجاتهما.

واشار العميد صباحي فرد الى ان مسؤولي قوات الدفاع الجوي الايراني يأخذون تصريحات قائد الثورة الاسلامية بعين الاعتبار والقائلة بان حياة الامة مرهونة بتعزيز مقومات السلطة، مشيرا الى ان سماحته وصف الدفاع الجوي بأنه خط الدفاع الأمامي عن كرامة الوطن ووجوده وسمعته، لذلك فإن علماء ومتخصصي القوات الجوية يتبعون تعليمات قائد الثورة الاسلامية بحذافيرها وبتحليل مفصل لمشهد معركة الدفاع الجوي.

القدرات الدفاعية الجوية للجيش الايراني تم تحديثها لمواجهة التهديدات

و صرح قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني على انه تم تحديث القدرات الدفاعية الجوية للجيش الايراني لمواجهة تهديدات الغطرسة العالمية، مؤكدا على ان الجيش ليس غافلا عن التهديدات الأخرى ويراقب عن كثب الكيان الصهيوني الغاشم.

وفي اشارة الى ان العداء لايران يتزايد في السنوات الاخيرة بسبب دعمها لمحور المقاومة و تصديها لتجاوزات الاعداء على الاستقلال الحقيقي والحرية، اعرب العميد صباحي فرد عن افتخار القوات الجوية بخدمته للشعب والوطن والامة مثمنا دعم قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني لهذه القوات.

قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني في أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي

واستطرد لافتا الى ان قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني حاليا في أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي من حيث الجاهزية والقوة القتالية، والتصميم والانتاج والتزود بالرادارات وأجهزة الاستشعار بالإشعاع وبدونه، والمسيرات ومعدات الحرب الإلكترونية والسيبرانية، علاوة على ذلك كشف وتتبع أي جسم طائر معاد متخف من على بعد أميال.

وافاد العميد صباحي فرد بأنه وبكل ثقة فإن قوات الدفاع الجوي من أكثر القوات المسلحة استعدادا في البلاد من خلال إجراء جميع أنواع التدريبات على مستويات مختلفة على مدار العام مع التحسين المستمر للمعدات بإيمان راسخ وقدرة دؤوبة.

ودعا قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني ، القوى العظمى المتغطرسة على وقف الخبث والعقوبات والتهديدات حتى تتاح الفرصة لحل الصراعات العالمية باستخدام القوة المؤثرة لإيران.