فيديو خاص: مخيم نور شمس بعد انسحاب قوات الاحتلال..

العالم - مراسلون

دمر الاحتلال الحجارة وبقي نورشمس بعد عملية عسكرية استمرت لـ 48 ساعة بدلّت خلالها جرافاتُ الاحتلال معظمَ ملامح المخيم من بيوتٍ متراصةٍ إلى أكوامٍ من الركام او احراقها وبنية تحتية مدمرة خلال تنفيذ مداهمات واعتقالات وتحقيق قاسٍ طوال ساعات العدوان.

وقال أحد أهالي نور شمس لمراسلة العالم: طعشنا رعبا لا يوصف، دخل أكثر من 40 جندي مع كلب على البيت ".





دمار يتبعه دمار خلال الاقتحامات المتكررة للمخيم منذ السابع من أكتوبر والهدف المقاومة.

وقال قائد كتيبة سرايا القدس في مخيم نور شمس لمراسلة العالم: "إن رسالة لكيان الاحتلال هي أن اغتيال قادتنا لن يثنينا عن المقاومة، نحن عزيمتنا قوية ونحن ماضون في درب الشهداء تحت كلمة لا إله إلا الله، نحن معنا ربنا وبحول الله نحن قادرون على مواجهة كيان الاحتلال".

والاحتلال يعتقد باغتيال قائد كتيبة طولكرم خلال هذه العملية يستطيع إخماد نيران المقاومة في المخيم.

وقال والد القائد الشهيد محمد جابر: "إن محمد رغم صغر سنه حيث كان 26 عاما لكن فعله كبير حيث أصبح قائد كبير في سرايا القدس، في عمر السابعة عشر عاما دخل سجنون الاحتلال مكث فيها خمسة سنوات بعد شهر أسس كتئبة طولكرم بعدها بسنتين اشتشهد أبو شجاع".

القصة لم تنتهي بعد فخرج أهالي المخيم الذين انهكهم الاقتحام لتشييع مسن قتله الاحتلال في منزله بدم بارد وللسير في جنازة رمزية لقائد الكتيبة محمد جابر وهذا ما يؤكد على دعم المخيمات لأبنائها الى حين تحقيق العودة للبلاد.