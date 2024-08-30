عراقجي: إيران ستدعم الاتفاق الذي يريده الشعب والمقاومة الفلسطينية

العالم _ إيران

وهنأ أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، السيد عباس عراقجي على انتخابه وزيراً للخارجية، وتمنى له النجاح.

وتم خلال هذا الاتصال بحث وتبادل آخر تطورات العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في فلسطين.

وفي جزء من هذا الحديث أعرب وزير الخارجية الأردني عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في غزة وانتشار التوترات في الضفة الغربية وقال: من الضروري وقف التوترات في قطاع غزة والضفة الغربية في أسرع وقت ممكن.

وأكد السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا، أثناء شكره لنظيره الأردني على تهنئته، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لإجراء مباحثات بناءة مع الأردن في مجال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد عراقجي أن الكيان الصهيوني هو السبب الرئيسي لانتشار التوتر والصراع في المنطقة مع استمرار أعماله الإجرامية، واعتبر ذلك الكيان أكبر عائق أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة من أجل وقف الإبادة الجماعية للصهاينة، وأكد على إرسال مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

وأشار وزير خارجية بلادنا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم الاتفاق الذي يرغب فيه الشعب والمقاومة الفلسطينية.

وأكد الطرفان على استمرار المشاورات بين البلدين، واعتبراها تتماشى مع مصالح البلدين والمنطقة.