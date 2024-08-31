4 إصابات من بينهم قائد لواء عتصيون في العملية المزدوجة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

عملية نوعية مزدوجة نفذتها المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية ردا على العملية العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق سكان الضفة الغربية.

وأفاد جيش الاحتلال بأن سيارة انفجرت واشتعلت فيها النيران في محطة وقود عند مفترق غوش عتصيون شمال الخليل، حيث قامت قوات الاحتلال التي وصلت بإطلاق النار على المنفذ الذي خرج من السيارة وحاول مهاجمتها وقتلته.

وتظهر لقطات لحظة انفجار السيارة المفخخة، داخل محطة الوقود، التي خلفت كتلة لهب كبيرة، فضلا عن دوي انفجار سمع في قرى بيت لحم بصورة واضحة.

أما في العملية الأخرى، فقد حاول المنفذ دهس حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة كرمي تسور القريبة، فقامت قوات جيش الاحتلال التي وصلت إلى المكان بقتل المنفذ ومن ثم تمشيط المنطقة لاستبعاد أي شبهة بوجود منفذين آخرين.

من جهتها أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن المركبة التي دخلت مستوطنة كرمي تسور انفجرت أيضا.

وأسفرت العمليتان عن إصابة أربعة إسرائيليين، من بينهم قائد لواء عتصيون وهو ضابط برتبة عقيد.

وأكدت إذاعة الجيش أن انفجار السيارة في غوش عتصيون كان الهدف منه استدراج القوات، وعند وصولها أطلق مسلح النار عليها، مشيرة إلى أن أحد المقاومين أطلق النار تجاه الجنود قرب مكان انفجار السيارة عند مستوطنة غوش عتصيون، ما أدى لإصابة جنديين اثنين فيما أصيب إسرائيليان آخران بإطلاق نار في مستوطنة كرمي تسور.

وأوضح جيش الاحتلال أن التحقيق في حادث السيارة المفخخة بمحطة وقود مفترق غوش عتصيون يكشف أنه كان محاولة هجوم باستخدام سيارة مفخخة، بينما قتل المسلح الذي حاول مهاجمة قوات الاحتلال نتيجة إطلاق النار عليه.

هذا وشدد جيش الاحتلال على عمليات المسح في المنطقة وفرض طوقا أمنيا لاستبعاد الاشتباه بوجود مقاومين آخرين.

وفي هذا السياق باركت حركة حماس العملية المزدوجة مؤكدة أنها تحمل دلالة رمزية من حيث مكان حدوثها في خليل الرحمن جنوب الضفة؛ ومن حيث زمانها الذي يتزامن مع تصعيد الاحتلال عدوانه على شمال الضفة وإبادته في قطاع غزة، مشددة على أن لها رسالة واضحة مفادها بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه لشعب وأرض فلسطين.

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