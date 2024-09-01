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شاهد.. هلاك3 جنود لجيش الاحتلال بعملية إطلاق نار بالخليل

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الاحد، بهلاك 3 جنود لجيش الاحتلال جراء عملية إطلاق نار على سيارة تابعة لشرطة الاحتلال بالخليل جنوبي القدس المحتلة.

العالم _ فلسطين

وبحسب المعلومات الأولية، فان عملية إطلاق النار نفذت من سيارة عابرة تُركت في المكان على الطريق رقم 35 في الخليل قرب حاجز ترقوميا ، حيث تم هلاك 3 من جنود الاحتلال .

وتمكن منفذي الهجوم من الانسحاب، فيما استنفر جيش الاحتلال في المكان ونصب الحواجز بحثا عن المنفذ.

وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال الطرقات المؤدية إلى مداخل المدينة، حيث نصبت الحواجز العسكرية وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المسافرين، فيما شاركت طائرة مروحية لجيش الاحتلال في البحث عن منفذي عملية إطلاق النار.

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