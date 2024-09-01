انطلاق مظاهرات ضد حكومة الاحتلال في تل ابيب والقدس

العالم - فلسطین

وبعد أن رفضت عائلتان من عائلات الأسرى الـ6 القتلى طلب نتنياهو التحدّث معهم، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، تعليقاً لرئيس "الموساد" دافيد برنياع على الحادثة، قال فيه إنّ "الخلاف بشأن عودة أهالي غزة إلى شمالي القطاع أكثر تعقيداً من قضية محور فيلادلفيا"، مضيفاً: "موقفي الشخصي هو أنه من الأفضل الانسحاب من فيلادلفيا ونتساريم لاستعادة الأسرى، فلا حاجة عملانية لهذين المحورين".

وبعد الإعلان عن مقتل الأسرى الـ6 الذين عُثِر على جثثهم في غزة، تم إلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية المقررة اليوم.

وأعلن أكثر من وزير نيته الطلب من الحكومة إعادة النظر في قضية "محور فيلادلفيا" تسهيلاً للوصول إلى اتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين.