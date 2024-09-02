28 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

العالم- فلسطين

وشهدت الخليل عملية نوعية جديدة، تمثلت في إطلاق نار قرب حاجز “ترقوميا” العسكري ومقتل ثلاثة من ضباط الاحتلال، فيما انسحب المنفذ (مهند العسود)، قبل أن يرتقي شهيدًا في اشتباك مسلح في بلدة إذنا شمال غرب المدينة.

ووثق مركز “معطى”، 28 عملا مقاوما، بينها 9 اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، و5 عمليات تفجير لعبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 10 نقاط، وخروج 4 مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال.

وقال إن عمليات المقاومة في الضفة الغربية تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وخرجت مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال في مدينتي البيرة ورام الله، فيما وقعت اشتباكات عدة في جنين ضمن تصدي المقاومين للاجتياح الواسع الذي ينفذه جيش الاحتلال في المدينة.

وتركزت اشتباكات جنين في بلدة اليامون، وكفر دان، والسيلة الحارثية، وبرقين، والمخيم، وحارة الدمج، وحي الهدف، وتخللها إلى جانب الاشتباكات تفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى خروج مظاهرات شعبية في قباطية وميثلون.

واندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في عصيرة الشمالية ومادما وقصرى واجنسينا بمحافظة نابلس، وتخللها رشق لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية بالحجارة.

واندلعت مواجهات شعبية مع قوات الاحتلال في الخليل، تركزت في دورا، ومخيم العروب، وتخللها عمليات إلقاء حجارة.