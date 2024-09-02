قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات فی الضفة الغربیة

العالم-فلسطين

ففي نابلس، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وداهمت منزلا في شارع فطائر واعتقلت الفتاة حنان معلواني من منزلها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تلفيت جنوب نابلس، وداهمت عدة منازل وعبثت في محتوياتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم شارع فطاير في المدينة.

كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام قرية أودلا جنوب نابلس، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأخطرت شابا لمقابلة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل ليث فادي صلاح (15 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في محيط الجامع الكبير.

وأضافت أن قوات الاحتلال سلمت الشاب أحمد عيسى شتيوي (37 عاما) من بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستعمرة “غوش عصيون” الجاثمة على أراضي المواطنين جنوبا، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشاب مدحت أبو شريفة بعد مداهمة منزله وتفتيشه، والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأشارت المصادر أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المخيم، وتمركزت في حارة السوق وسط المخيم.

كما أطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة اتجاه منازل المواطنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في بلدة دير جرير، شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات دارت في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي برقا وسلواد، شرق رام الله.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدد من من آليات الاحتلال اقتحمت الضاحية من جهتها الغربية، وجابت شوارعها الرئيسية وتمركزت في حارة النعالوة ومحيط دوار المهداوي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.