مصطلحات جديد للمتظاهرين الاسرائيليين ونتنياهو بوضع نفسي وصحي صعب

العالم - خاص بالعالم

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس المحتلة الزميل خضر شاهين: بسبب الضغط الكبير والتحركات للشارع منذ يوم امس والاضراب وانضمام شرائح كثيرة من قبل نقابات العمال وهذا الحجم الكبير، ونحن منذ 11 شهرا نغطي التظاهرات في الكيان الاسرائيلي فقط يوم امس واليوم سمعنا مصطلحات جديدة لدى الشارع الاسرائيلي يصفون فيها بنيامين نتنياهو بالارهابي وبأنه المسؤول عن قتل "ابنائنا" في قطاع غزة وايضا يصفونه بأنه متعنت لمصالحه الذاتية والشخصية.

واضاف مراسلنا: هذا الضغط الذي حصل في الشارع الاسرائيلي اجبر بنيامين نتنياهو على الخروج بهذه النفسية التي وصفها عدد كبير من المتابعين في الكيان الاسرائيلي بأنه في وضع نفسي وصحي صعب بسبب الضغوط الكبيرة التي يتلقاها في الشارع الاسرائيلي وخروجه بهذا الشكل ومعه خارطة لقطاع غزة ويتحدث عن "انجازه" وبرر كثيرا أن السبب وراء بقائه في محور فيلادلفيا هو هؤلاء الذين يخرجون للتظاهر ضده، ودعا الى الوحدة والى ان يكون هناك مواجهة فقط بإتجاه حركة حماس، حيث أظهر ايضا بعض الوثائق التي حصل عليها الجيش الاسرائيلي تشير الى سعي حركة حماس لشق صف الشارع الاسرائيلي.

وتابع الزميل خضر شاهين: سموتريتش قدم التماسا للمحكمة العليا بوقف الاضراب الذي تم تنفيذه اليوم في الاراضي المحتلة، واعتمد فيه على ان الاوضاع الاقتصادية متردية وان يأتي هذا الاضراب في ظروف اقتصادية صعبة يمر بها كيان الاحتلال الاسرائيلي جراء عدوانه على قطاع غزة وفشله في تحقيق اي هدف من اهدافه خلال المدة الطويلة لشن العدوان.

واشار مراسلنا الى أن انضمام شرائح كبيرة للاضراب منها الصحة والاطباء والشلل الذي حدث في النقل والمواصلات والقطارات والشلل في مطار بن غوريون الرئيسي، هذا كانت له دلالة كبيرة بأن الوضع صعب جدا وأن حالة الانقسام والتشتت تزداد داخل المشهد الاسرائيلي.