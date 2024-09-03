المقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة في مخيم طولكرم

العالم - فلسطين المحتلة

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم، أن مقاتليها واصلوا خوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المتوغلة لمخيم طولكرم، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

كما أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، انها تتصدى لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طولكرم بالرصاص والعبوات المتفجرة.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة لجيش الاحتلال اعادت صباح اليوم الثلاثاء، اقتحام مدينة طولكرم.

وأفادت مراسلة "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أن آليات الاحتلال ترافقها جرافتين من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي بعد انسحابها فجرا من مخيم طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول على مخيم طولكرم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه، حتى إشعار آخر.

وأضافت، أن قوات الاحتلال نشرت آلياتها في عدد من مفارق المدينة وتحديدا الحي الشرقي وشارع نابلس ودوار شويكة وشارع جامعة القدس المفتوحة، ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعاقت عمل مركبات الإسعاف وقامت بتفتيشها والتدقيق في هويات طواقمها.

كما انتشر عشرات من جنود الاحتلال في عدة أحياء من المخيم، وقناصته على أسطح البنايات العالية وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية، وتحليق لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض والذي لم يفارق سماء المدينة منذ لحظة الاقتحام الأولى ظهر أمس الاثنين.

والحقت جرافات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم طولكرم أمس وفجر اليوم، دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين في كافة حاراته، بما فيها شبكة الكهرباء وأدى ذلك الى انقطاع الكهرباء عن اجزاء واسعة منه.

‫وكان الطفل محمد كنعان قد استشهد في وقت سابق من فجر اليوم، بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس، أثناء تواجده مع والده في أحد أحياء مخيم طولكرم، فيما أصيب والده برصاص الاحتلال في الخاصرة، وتم نقلهما الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.683