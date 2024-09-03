بزشكيان: ماضون بقوة في دعم المقاومة الفلسطينية

العالم – إيران

جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس بزشكيان إلى الملتقى الدولي بعنوان "المجاهدون في الغربة" والذي عقد في دورته التاسعة باستضافة محافظة سمنان (شرقي البلاد) اليوم الثلاثاء، واحتضن ضيوفا من مختلف الدول الإسلامية إلى جانب عدد من مسؤولي البلاد.

واستذكر الرئيس الإيراني الشهيد "حسين أميرعبداللهيان" وزير الخارجية السابق، ووصفه بـ "الدبلوماسي المفكر الذي قدم نموذجا مثاليا عن الدبلوماسي المقاوم".

وأضاف بزشكيان: لقد أكدتُ منذ تسلمي المسؤولية في الحكومة الـ14 على دعمي المستديم للشعب الفلسطيني ومستضعفي العالم، واستعدادي التام وفي كافة المجالات لاستعادة حقوقهم.

وتابع : ينبغي لنا في أي منصب أو ظروف كنا أن نلزم أنفسنا الدفاع عن العدل وحماية المظلومين؛ ذلك أن تحيّز النخب والضمائر الحية نحو الدفاع عن العدالة واستعادة حقوق المضلومين، سيكون بمثابة نبراس ينير الطريق باتجاه مستقبل واعد وحياة مفعمة بالعدل والرخاء.