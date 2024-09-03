شاهد.. تحالف خطير بين ترامب ونتنياهو بشأن الضفة الغربية.. ما هو؟

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وقال نمر لقناة العالم الإخبارية خلال برنامج "بتوقيت الضفة" إن في الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية الأخيرة أعلن عن دعمه لتوسع كيان الاحتلال وضم الضفة الغربية بشكل رسمي في حال عودته إلى كرسي الرئاسة مرة أخرى، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب حول الضفة تتوافق تماما مع أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت إلى أن ترامب أكد في تصريحاته الانتخابية أن "إسرائيل" بحاجة إلى التوسع، وأن حجمها الحالي صغير. موضحا أن هذا التصريح يعكس نية ترامب في دعم كيان الاحتلال لضم الضفة الغربية، وهو ما يتماشى مع سياسات نتنياهو التي تهدف إلى ضم مناطق "C" و"B" من الضفة الغربية.

ولفت نمر إلى أن نتنياهو في خطابه أمام الأمم المتحدة، أكد أن لا وجود لدولة فلسطينية وأن حكومته لن تسمح بإقامتها، وهو ما تم ترسيخه كقانون في الكنيست الإسرائيلي. هذا القانون يعكس طبيعة المشروع الإسرائيلي الذي يسعى إلى ضم الضفة الغربية بشكل تدريجي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت إلى أن ما قام به وزير الحرب الإسرائيلي بتسليم الشؤون المدنية للضفة الغربية إلى سموتريش، الذي أعلن أن البناء في منطقة "B" يحتاج إلى مراجعة جيش الاحتلال، عملياً قضم مناطق "C" و"B".