'قرار إسرائيلي' يهم مصر ويمهد لانفراجة في غزة!

العالم - الإحتلال

وجاءت هذه التصريحات على الرغم من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المحور "يحدد مستقبلنا بأكمله".

وأجرت الولايات المتحدة ومصر وقطر محادثات مهمة في الأيام الأخيرة بهدف صياغة إطار تسوية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

ويعتزم الوسطاء نشر الخطوط العريضة، على الأرجح من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحلول يوم الجمعة.

ولهذا السبب توجه رئيس الموساد "دافيد برنياع" إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس لااثنين، ومن المحتمل أن تستمر المحادثات هناك في الأيام المقبلة.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن الموقف الإسرائيلي يتضمن الإصرار على التواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى من الصفقة، بما في ذلك خفض القوات، والانسحاب من المحور في المرحلة الثانية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين، إنه على وشك تقديم مقترح نهائي لاتفاق يفضي إلى تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، مضيفا أنه يعتقد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لا يقوم بما يكفي للتوصل لمثل هذا الاتفاق.

وفي الأيام الأخيرة تصاعد الخلاف داخل إسرائيل على هذه النقطة، حيث ترى أجهزة الأمن الإسرائيلي، عدم وجود ضرورة أمنية للبقاء في المحور، ويواجه نتنياهو اتهامات بتضخيم أهمية محور فيلادلفيا، للتغطية على عدم رغبته في التوصل إلى تفاق، كما يُتهم بعدم الاكتراث كثيرا لأمر الأسرى وإبرام اتفاق لإعادتهم.

وأمس، خرجت مظاهرات حاشدة في إسرائيل للضغط على نتنياهو، لمطالبته بالتخلي عن تمسكه بمحور فيلادلفيا والتركيز على إبرام اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيلين لدى حماس إلى أسرهم حياء.

وكان نتنياهو قد زعم أمس أن محور فيلادلفيا هو شريان الحياة لحركة "حماس"، وتمسك ببقاء القوات الإسرائيلية فيه، وهو مطلب ترفضه مصر وحركة "حماس" بشكل قاطع، ويعرقل محاولات التوصل إلى اتفاق.

وردت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات نتنياهو، معربة عن رفضها التام لهذه التصريحات، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتياه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة الوساطة المصرية القطرية الأمريكية.

وأعربت عدة دول عربية (قطر والأردن وفلسطين)، عن دعمهما لموقف مصر، وهاجمت تصريحات نتنياهو، واعتبرت أنها محاولة لتشتيت الرأي العام العالمي والإسرائيلي.