بعد رفع الدعوى القضائية ضده.. نشطاء يتداولون فيديو للسنوار!

العالم - فلسطين

وقال السنوار في المقطع المصور "نحن لسنا بحاجة لصك غفران من أمريكا ولا من غيرها، نحن نقوم بواجبنا الوطني والديني والاخلاقي والقيم التي ينص عليها ديننا".

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، مساء الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد السنوار، وقادة آخرين بالحركة على خلفية عملية "طوفان الأقصى" التي استهدفت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن "الدعوى المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك تتضمن اتهامات بالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية؛ ما أدى إلى وقوع وفيات"، وفق زعمها.

وتضم الدعوى أسماء 6 أشخاص، من بينهم السنوار، بالإضافة إلى رئيس المكتب السابق للحركة إسماعيل هنية، الذي أعلنت "حماس" صباح 31 تموز/ يوليو 2024 اغتياله في غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة طهران.

ومن بين الأسماء أيضا القائد العام لـ"كتائب القسام" محمد الضيف، ورئيس حركة "حماس" بالخارج، خالد مشعل، والقيادي بـ"القسام"، مروان عيسى، ورئيس دائرة العلاقات الوطنية للحركة بالخارج، علي بركة.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، إن من وصفهم بـ"المتهمين المدعومين من إيران قادوا جهود حماس لتدمير إسرائيل وقتل المدنيين دعما لهذا الهدف"، وفق زعمه.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "إسرائيل" عدوانها على غزة، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.