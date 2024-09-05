الاحتلال يبحث عن "قطع الجذور والأشجار" في الضفة الغربية

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في رام الله بأن العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس مستمرة، حيث استهدف جيش الاحتلال سيارة كانت تقل مقاومين، مما أسفر عن استشهاد 6 مقوامين فلسطينيين.

وقال مراسل قناة العالم إنه رغم اعلان جيش الاحتلال بأن هذه العمليات ستستمر لعدة أيام فقط، إلا أنها دخلت أسبوعها الثاني.

وأشار مراسل قناة العالم الی تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، حول ضرورة "قطع الجذور والأشجار" موضحاً ان الاحتلال، يشير في هذا الموضوع إلى المقاومة الفلسطينية والحاضنة الشعبية لها، وانه يصر على استمرار عدوانه وانتهاكاته في الضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 6 فلسطينيين في مدينة طوباس ومخيم الفارعة شمالي الضفة الغربية، من بينهم نجل القيادي الأسير زكريا الزبيدي.

وأفاد الهلال الأحمر بأن مسيرة للاحتلال قصفت مركبة في مدينة طوباس، مما أسفر عن استشهاد 5 شبان، وهم أحمد فواز أبو دواس، وقصي مجدي عبد الرازق من طوباس، ومحمد عوض العايدي من مخيم الفارعة، ومحمد نظمي أبو زاغة، ومحمد زكريا الزبيدي من جنين.

كما أفاد باستشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس، وأضاف أن طواقمه تمكنت من نقل الطفل الشهيد ماجد فداء أبو زينة (16 عاماً) إلى المستشفى، بعدما منعتها قوات الاحتلال.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 39 فلسطينياً وعدد المصابين إلى 140 جريحاً منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في هذه المنطقة.