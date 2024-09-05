إيران: إنتهاك أراضي أي دولة من دول الجوار، إنتهاك لخطنا الأحمر

العالم – إيران

ونشر وزير الخارجية الإيراني رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X كاتبا: السلام والأمن والاستقرار الإقليمي ليس أولوية فحسب، بل أحد ركائز أمننا القومي، وأي تهديد لسلامة أراضي جيراننا، أو إعادة رسم الحدود، سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب أمر غير مقبول على الإطلاق ويعتبر خطاً أحمر بالنسبة لإيران.

يذكر أن إشارة عراقجي هي إلى الحدود الإيرانية الأرمينية وموقف إيران من معبر "زنكه زور" الذي تصر عليه آذربيجان وتركيا على إنشاءه، ويبدو أن هناك ضوء أخضر روسي أيضا، فيما ترفض إيران إنشاءه بشدة.