ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 39 شهيداً، 145 إصابة

العالم – خاص بالعالم

الدمار والخراب انجاز جيش الاحتلال الوحيد في الضفة الغربية، فبعد ايام من اوسع عملية عسكرية قام بها هذا الجيش في شمال الضفة منذ اثنين و عشرين عاما وخوض معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية لم يتبقى له سوى التراجع.

فبعد ان دمرت الجرافات الاسرائيلية الشوارع الرئيسية وشبكات المياه والصرف الصحي واقتلعت أعمدة كهرباء وهدمت منازل ودمرت مركبات عديدة للسكانى في مدينة جنين ومخيمها، انسحبت عشرات الآليات العسكرية للإحتلال من مواقعها واعادت انتشارها عند الحواجز العسكرية كما اخلى القناصة البنايات السكنية.

وقبل جنين ومخيمها، انسحبت قوات الاحتلال مجددا من مدينة طولكرم، لكن لم يتم ذلك بهدوء حيث افادت مصادر اعلامية ان القوات الاسرائيلية قامت باطلاق النار على الطواقم الصحفية وانتشرت بالمدينة ونشرت قناصتها على عدة مبان، هذا فيما طالب الاحتلال باغلاق المحال التجارية وحاصر مستشفى ثابت الحكومي.

لكن يبدو ان كيان الاحتلال الاسرائيلي لايرغب في تهدئة الاوضاع حيث افادت القناة الثانية عشر العبرية ان

عملية المسماة بالمخيمات الصيفية لن تنته وسيعود الاحتلال قريبًا إلى جنين وبقية المناطق، هذا فيما يطالب ما يسمى بوزير الأمن إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع الضفة الغربية ضمن أهداف الحرب.

وخلال الاجتياح الإسرائيلي الموسع الاخير لبلدات ومدن الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى تسعة و ثلاثين شخصا، والجرحى إلى مئة وخمسة واربعين علاوة على عشرات المعتقلين، فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفين و ثلاثة وعشرين، ستمئة وواحد و تسعين شهيدا إضافة إلى اصابة أكثر من خمسة آلاف وسبعمئة فلسطينيا واعتقال ما يزيد على عشرة آلاف واربعمئة أخرين، ضخامة هذه الاحصائات خلال فترة قصيرة دفع بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ان تعلن ان الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي قائلة انه بينما يتواصل العدوان على غزة، تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة واعتبرت ان هذا أمر غير مقبول ويجب ان بتوقف العدوان الان.