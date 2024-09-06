العمید صباحي فرد: إيران على استعداد تام لمواجهة أي تهديد جوي

العالم - ايران

وقام العميد علي رضا صباحي فرد، قائد قوات الدفاع الجوي للجيش، أثناء زيارته لمنطقة الدفاع الجوي الشمالية الشرقية، بزيارة مواقع مختلفة في هذه المنطقة وقام بتقييم مستوى الاستعداد القتالي والعملياتي لهذه المنطقة.

وشدد في هذه الزيارة على ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية ويقظة الموظفين من أجل الدفاع عن أجواء البلاد وقال: إن قوات الدفاع الجوي تلعب دوراً مهماً في حماية أجواء البلاد باستخدام المعدات الحديثة والقوى البشرية الفعالة.

واشار إلى أهمية دور الدفاع الجوي في الحفاظ على أمن البلاد والتصدي للتهديدات الجوية للعدو، وصرح قائد قوات الدفاع الجوي: من أجل تعزيز القوة الدفاعية للبلاد قامت قوات الدفاع الجوي باتخاذ إجراءات واسعة النطاق لتحديث أنظمة الرادار والصواريخ الخاصة بها، كما يظهر إجراء مناورات مشتركة مع القوات المسلحة الأخرى أن القوة الدفاعية على استعداد تام للدفاع عن سماء البلاد.

وذكر العميد صباحي فرد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت قوة إقليمية متفوقة من خلال تجهيز قواتها المسلحة بأحدث أنظمة الدفاع الجوي، وقال: هذا الإنجاز الكبير هو نتيجة سنوات من جهود الخبراء المحليين والاستثمارات الكبيرة في مجال الدفاع.

واطلع قائد قوات الدفاع الجوي عن كثب على سير العمل التشغيلي لأنظمة الدفاع المنتشرة في المواقع.

واشارت وكالة مهر انه في هذه الزيارة، أعرب عن ارتياحه لجاهزية موظفي القوات الدفاعیة عن المواقع الشمالية الشرقية، وأعرب عن تقديره لعملهم الجاد وأكد على الجهود المبذولة لتحسين الاستعداد القتالي.