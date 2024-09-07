شاهد بالتفاصيل.. هكذا رفع الصهاينة أيديهم خوفاً من إيران

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لا مساومة على سيادة إيران وأمنها الإقليمي والدولي.. وهي ترد الصاع صاعين على كل من يعرض أمنها للخطر.

من هنا لم تتأخر إيران في استهداف السفن الإسرائيلية بعد أن اكتشفت دور الكيان في استهدافها.. هذا ما كشف عنه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي مشيراً إلى أن الكيان الإسرائيلي استهدف خلال السنوات الستة الماضية 14 سفينة إيرانية خلال حرب السفن بين الجانبين لكنه وفي المقابل استهدفت إيران اثنتي عشر سفينة إسرائيلية.

وقال اللواء سلامي، "لقد استهدفوا أربعة عشر سفينة من سفننا لمنع تصدير نفطنا، ولم نكن نعرف في البداية، من يقوم بذلك، لأنهم كانوا يقومون بذلك بسرية تامة، ولكن في النهاية، اكتشفنا أن الكيان الصهيوني هو الفاعل، فقمنا بالمقابل باستهداف اثنتي عشر سفينة لهم، وعندما استهدفنا السفينة الخامسة، رفعوا أيديهم وقالوا: لنوقف حرب السفن".



وكانت صحيفة 'وال ستريت جورنال' كشفت في العام ألفين وواحد وعشرين، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا، مشيرة إلى أن إسرائيل استخدمت منذ أواخر 2019 أسلحة متنوعة، بما فيها ألغام بحرية، لاستهداف السفن الإيرانية هذا فيما كشفت صحيفة تلغرام البريطانية، تعرض 20 سفينة على الأقل للهجوم بواسطة ألغام والطائرات المسيرة وقوات كوماندوز في حرب السفن بين طهران وتل أبيب من بينها سفينتي 'هايبريون راي' و'هيليوس راي'الاسرائيليتان.

ولذا فإن رد إيران على انتهاك الكيان الإسرائيلي لسيادتها باستهدف رئيس المكتب السياسي في حركة حماس الشهيد القائد إسماعيل هنية سيكون انتقاما حتمياً ويتم تأكيد ذلك مرارا وتكرارا.. هذا ما أكده مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية للشؤون التنسيقية العميد 'محمد رضا نقدي' الذي أشار إلى أن الانتقام يجب ان يتم في الوقت المناسب ليكون فعالا.