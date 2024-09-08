تل أبيب طلبت من هذه المرأة رسم خريطة أنفاق حماس!

العالم - فلسطين

وقالت موشيه للقناة الـ12الإسرائيلية: "جهاز الأمن الداخلي طلب مني رسم خريطة للأنفاق في غزة، وذلك لأنهم لا يعرفون شيئا عنها".

وأبلغت موشيه، التي تم الافراج عنها في صفقة تبادل سابقة لمهندسة من الـ"شاباك"، التي زارتها عقب الإفراج عنها، أن "الأنفاق في قطاع غزة متاهة ضخمة كبيرة وتمتد تحت الأرض في جميع أنحاء القطاع، والضغط العسكري لن يساعد بإعادة الأسرى".

وأشارت إلى أن نتنياهو يكذب، وأنه والجيش لا يعرفون أي شيء عن أنفاق حركة حماس في قطاع غزة.

وخلال كلمة لها خلال الاحتجاجات المطالبة بصفقة تبادل للأسرى مع غزة، أشارت موشيه إلى أن الـ"شاباك" أرسل لها مهندسة من قبله طلبت منها أن تشرح كيف تبدو أنفاق "حماس" وهواتف الاتصال والأسلاك، وما هي تفرعاتها وأين توجد، الأمر الذي أوضح لموشيه أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تعرف أيّ شيء عن الأنفاق"، بحسب قولها.