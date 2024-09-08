شاهد بالفيديو.. الشهيد النشمي ’ماهر الجازي’ يدب الرعب في قلوب الصهاينة

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على معبر الكرامة هناك بين الأردن وفلسطين المحتلة عملية فدائية، اردني يمتشق سلاحاً ويقتل 3 مستوطنين اسرائيليين ويصيب 3 أخرين، ويرتقي شهيدا، والحصيلة ايضاُ ارباك أمني وبث للرعب في جغرافيا جديدة للكيان، وهي عملية فدائية تعيد الى الأذهان سلسلة من العمليات البطولية من الاردن.

وبالعودة الى الوراء الى عام 1991 الجندي الاردني خالد كايد سعيد يطلق النار على محموعة من الجنود الاسرائيليين في منطقة وادي عربة ويقتل عددا منهم.



وفي عام 1997 الجندي الأردني أحمد الدقامسة يطلق النار على مجموعة من المستوطنات في منطقة الباقورة الحدودية ويردي 7 منهن قتيلات الدقامسة اعتقل وحكم بالمربد الى أن تم اطلاق سراحة عام 2017 .



أما في العام 2002 وعلى الحدود الاردنية مع فلسطين المحتلة فدائيان اردنيان ينفدان عملية اطلاق نار على مركبة عسكرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أفرادها واستشهاد المنفذين.



وفي العام 2015 الاردني من اصل فلسطيني علاء الدين ابو جمل ينفذ عملية دهس في القدس أسفرت عن مقتل مستوطنين اسرائيليين وكانت العملية انتقاماً لما يحدث من اعتداءات للمستوطنين في المسجد الاقصى المبارك.



وفي العام 2015 ايضا الجندي الاردني أنور سليمان أبوزيد أطلق النار على 3 مدربين عسكريين أمرييكن في قاعدة فيصل الجوية في الجفر جنوب الاردن



وفي العام 2017 شاب اردني يتمكن من طعن أحد عمال سفارة الكيان في العاصمة الاردنية عمان.