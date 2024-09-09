صورة/خصائص السلاح المستخدم في هجوم شاب أردني على 'إسرائيليين'

العالم- الاردن

سلاح متطور

حسب المعلومات المتاحة، فإن المسدس المستخدم في الهجوم هو من طراز "جي تي بي"، وهو سلاح يتمتع بقدرات متقدمة ويعمل بشكل نصف آلي.

يحتوي هذا المسدس على مخزن يتسع لـ 16 رصاصة، بالإضافة إلى رصاصة واحدة في حجرة الإطلاق، مما يمنحه قدرة نارية كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من المسدسات ليس مقصورًا على القوات المسلحة، إذ يمكن للمدنيين الحصول على ترخيص لحيازته.

نمط الهجوم

خبراء الأمن صنفوا هذا النوع من الهجمات ضمن "عمليات الذئاب المنفردة"، والتي لا تتطلب عادةً تنسيقًا مسبقًا أو دعمًا لوجستيًا كبيرًا.

الأحداث في اليوم الصعب

شرطة الإحتلال ومسؤولون في القطاع الطبي أفادوا بمقتل ثلاثة من قوات الاحتلال جراء الهجوم.

ووصف رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو يوم العملية بانه "يوم صعب على إسرائيل" حسب تعبيره.

واستشهد منفذ الهجوم، حيث جاء من الأردن بواسطة شاحنة وأطلق النار على قوات الاحتلال في المعبر.