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حماس تؤكد مجددا أن محمد الضيف "حي"

حماس تؤكد مجددا أن محمد الضيف
الإثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

تواصل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التصدي لوسائل الحرب النفسية الإسرائيلية التي تستهدف النيل منها وإضعافها بهجمات مضادة، كان آخرها التأكيد على أن القيادي محمد الضيف لا يزال على قيد الحياة.

العالم-فلسطين

وجاء ذلك في مقابلة أجراها القيادي في الحركة أسامة حمدان، في مقابلة مع شبكة "الجزيرة"، يوم الإثنين، قال فيها إن الصهاينة تحدثوا عن ذلك، مضيفا: "لكننا لا نخفي أنباء من يستشهدون لدينا".

وأردف: "إذا أرادت إسرائيل أن تمارس حربا نفسية ضدنا، فنحن نقول لها إن محمد الضيف بخير وهو قائد للمقاومة مستمر على رأس عمله".

وتابع: "ما تم نشره عن الضيف شائعات لم تدفعه إلى الوراء، بل لا يزال يؤدي عمله مع إخوانه منذ أكثر من 330 يوما من القتال".

وقال أسامة حمدان: "عزيمة الضيف وجنوده لم تكل وإرادتهم لم تتراجع".

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