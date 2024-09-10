للمرة التاسعة.. القوات اليمنية تسقط طائرة أميركية من طراز MQ-9

العالم - اليمن

وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، إن دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة أمريكية نوع "MQ_9" أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة

وأشار العميد سريع إلى أن هذه الطائرة تعد الثانية التي تسقطها دفاعاتنا خلال 72 ساعة والتاسعة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وأكدت القوات المسلحة استمرارية عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

إلى ذلك، أشادت القوات المسلحة اليمنية بالعملية الفدائية للشهيد المجاهد ماهر الجازي والذي انتصر لدماء الشهداء بغزة بالطريقة المناسبة، داعية كافة أبناء الأمة إلى تأدية واجباتهم الدينية والاخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة.

مواصفات "إم كيو9"

وخلال العقود الأخيرة ظلت الولايات المتحدة تتفاخر بهذا النوع من الطائرات بدون طيار والتي، لديها مواصفات تكنولوجية عالية، منها نظام رادار متطور وكاميرات ومستشعرات عالية الدقة تستطيع مسح منطقة قطرها 360 درجة، وتبلغ قيمة الطائرة مع غرفة التحكم والصواريخ والأجهزة الأخرى 30 مليون دولار.

وتتنوع مهام هذه الطائرة بين المراقبة والتجسس وضرب أهداف أرضية، وتتميز بقدرتها على حمل صواريخ وقنابل موجهة بالليزر، وتمتلك نظام رادار متطور ينقل البيانات لعدد من الطائرات أو المواقع على الأرض.

ويبلغ طول الطائرة 11 مترا ويصل عرضها مع الأجنحة إلى 20 متراً، ويبلغ مدى التحليق للطائرة نحو ثلاثة آلاف كيلو متر، ويصل أقصى ارتفاع لها 45 ألف قدم، بينما تبلغ سرعتها القصوى نحو 240 كيلومتراً، ولها قدرة على العمل في الظروف الجوية القاسية، والتحليق لفترة زمنية طويلة تصل إلى 40 ساعة.

لكن مع دخول القوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس اسناداً للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة، تهاوت "إم كيو 9" في سماء اليمن، وألغت الهند صفقة كانت قد عقدتها مع الولايات المتحدة لشراء هذا النوع من الطائرة.