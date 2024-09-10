مصدر أمني: سقوط "أجسام غريبة" ضمن مقتربات مطار بغداد

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "سقطت اجسام غريبة بالقرب من الدعم اللوجستي التابع للسفارة الامريكية وقرب من مقر جهاز مكافحة الارهاب ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي".



وأضاف المصدر أنه "لم تعرف نوعيتها اذا كانت صواريخ او قذائف هاون"، مشيرا الى أنه "لم تسجل إصابات حتى الآن".

ووصف الناطق العسكري لكتائب حزب الله جعفر الحسيني، يوم الأربعاء، القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد بـ"المشبوه".

وقال الحسيني في بيان: "استهداف مطار بغداد، وفي هذا التوقيت، تقف خلفه أيادٍ مشبوهة، والغاية منه التشويش على زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد، وندعو الأجهزة الأمنية إلى كشف المتورطيّن".