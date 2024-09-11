بزشکيان في العراق يؤکد علی سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار

العالم - العراق

في خطوة تعكس عمق وأهمية العلاقات القائمة بين البلدين الجارين إيران والعراق، توجه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع إلى بغداد، استجابة لدعوة رسمية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب الرئاسة.

وحظي الرئيس بزشكيان والوفد المرافق له من كبار مسؤولي البلاد باستقبال رسمي من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مطار بغداد الدولي.

وعقد الجانبان مباحثات تناولت الأوضاع في المنطقة، والأحداث في غزة فضلا عن بحث ملفات التعاون والشراكة بين البلدين.

وعقب مراسم الاستقبال الرسمية في المطار، زار بزشكيان والوفد المرافق له موقع استشهاد قادة النصر قائد فيلق القدس الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما قرب مطار بغداد.

وبعد ذلك التقى الرئيس الإيراني نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في قصر بغداد وأجرى معه مباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريحات له قبيل توجهه إلى العراق، أكد الرئيس الايراني أن هذه الزيارة تأتي بناء على السياسات التي تم إعلانها مسبقا، والسياسة التي أعلنها قائد الثورة الإسلامية المبنية على تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وخاصة العراق.

وقال بزشکيان:"تأتي هذه الزيارة انطلاقاً من السياسات التي تم الاعلان عنها والتي حددها قائد الثورة الاسلامية فيما يتعلق بتعزيز العلاقات مع دول الجوار لاسيما العراق ونأمل في تنمية العلاقات مع هذا البلد من خلال الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة".

ويتضمن جدول زيارة بزشكيان إضافة الى لقاء كبار المسؤولين العراقيين في العاصمة بغداد، زيارة مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبعدها البصرة في جنوبي البلاد، ثم أربيل في منطقة كردستان العراق.

وتشهد الزيارة توقيع خمس عشرة مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الضريبي والزراعة والموارد الطبيعية والإتصالات والرياضة والتربية والسياحة والتبادل الثقافي والفني والتدريب المهني وتطوير التعاون بين الغرف التجارية.