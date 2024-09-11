الرئيس بزشکیان یؤکد ضرورة تنفیذ الاتفاقيات الأمنیة بین إيران والعراق

العالم - العراق

وقال الرئيس بزشکیان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد اليوم الأربعاء: "لقد عقدنا مباحثات جيدة جدا مع رئيس الوزراء العراقي وكانت فرصة جيدة جدا لزيارة البلد الصديق والشقيق العراق في أول زيارة خارجية لنا"

وأوضح الرئيس الإيراني أنه تم اليوم التوقيع على 14 اتفاق للتعاون بين بغداد وطهران وهي نقطة انطلاق لتوسيع العلاقات الثنائية.

ولفت الرئيس بزشكيان، الى أنه "تمت مناقشة الأوضاع الجيو- سياسية للبلدين اللذین يعتبران نقطة وصل بين أوروبا وأسيا، وتشكيل لجنة خبراء في هذا الصدد، فضلا عن الخطط الاستراتيجية وطويلة الأمد التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التعاون بين الجانبين".

بدوره شدد السوداني على تقوية العلاقات بين البلدين، مضيفا أن العراق وقع أربع عشرة مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني، وأكد على تعزيز التعاون في مجال المواصلات والمعابر.وجدد السوداني والرئيس بزشكيان على رفض توسعة الصراع في غزة.