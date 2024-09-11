بالفيديو: توقيع اتفاقيات بين طهران وبغداد وتأكيد على أمن واستقرار العراق

العالم - خاص العالم

زيارة مهمة واستراتيجية يجريها الرئيس الايراني مسعود بزشكيان للعراق الزيارة وهي الاولى لبزشكيان خارجيا منذ توليه منصب الرئاسة اكد خلالها على تقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتوسيع التبادلات التجارية.

بزشكيان شدد على ان إيران تريد أن يكون العراق قويا وآمنا ومستقلا تسوده الأخوة والهدوء، مضيفا أن البلدين بحاجة لتعاون واتفاقيات أمنية للتصدي لتهديدات الأعداء.



ولفت بزشكيان إلى أنه تمت مناقشة الأوضاع الجيوسياسية للبلدين اللذين يعتبران نقطة وصل بين أوروبا وأسيا، فضلا عن تشكيل لجنة خبراء لدراسة الخطط الاستراتيجية وطويلة الأمد. كما كان له موقف خلال لقاء خاص مع قناة العالم

بدوره شدد السوداني على تقوية العلاقات وتعزيز التعاون في مجال المواصلات والمعابر وجدد رفضه توسعة الصراع في المنطقة.

وشهدت الزيارة توقيع اربع عشرة مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الضريبي والزراعة والموارد الطبيعية والإتصالات والنقل الحديدي والرياضة والتربية والسياحة والتبادل الثقافي والفني والتدريب المهني وتطوير التعاون بين الغرف التجارية.