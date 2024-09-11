الرئيس بزشكيان: تمادي 'اسرائيل' بجرائمها سببه انعدام الوحدة داخل العالم الاسلامي

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح الرئيس بزشكيان، اليوم الأربعاء، أمام اجتماع بمبنى المستشارية الثقافية الايرانية في بغداد؛ بحضور جمع من الرعايا الإيرانيين المقيمين في العراق.

وأضاف أنه عندما يقع حادث صغير في بلادنا، تتسارع وسائل الإعلام العالمية لتغطيته والترويج لـ"انتهاك حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية"؛ لكن هناك ترتكب كمية هائلة من المجازر إثر القصف الصهيوني بالقنابل والصواريخ على رؤوس النساء والاطفال والشبان الفلسطينيين، لكن العالم الذي يدعي الدفاع عن حقوق الانسان اتخذ جانب الصمت إزاء جميع هذه الجرائم.

وتابع الرئيس الإيراني أن المجتمع الدولي تقاعس في وضع حد لتلك المجازر، بل اعتبر ذلك بمثابة "الدفاع عن النفس"؛ واصفا هذا النهج الذي يمضي عليه العالم (الغربي) اليوم تجاه الأحداث بغزة، انه "قتل المروءة والرجولة".

وعزا بزشكيان أسباب تمادي الكيان الصهيوني في جرائمه، الى انعدام الوحدة والتماسك داخل العالم الاسلامي.

كما تطرق الى الحظر الأمريكي الظالم والمفروض على الجمهورية الاسلامية الإيرانية والمشاكل الراهنة في البلاد، مصرحا "أننا قادرون على تجاوز التحديات بالوحدة والتماسك والوئام الوطني واتباع تعاليمنا الدينية".

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في أول زيارة خارجية له الى العراق، صباح اليوم الاربعاء، والتقى مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد وكذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وتناول ملفات اقتصادية وأمنية ثنائية الى جانب قضايا إقليمية في اجتماعاته مع المسؤولين العراقيين.