حماس: تصريحات بايدن حول استشهاد الاميركية عائشة نور معيبة ومرفوضة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم، في تصريح وصل المركز الفلسطيني، إن تصريحات بايدن حول مقتل الناشطة الأمريكية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني عائشة نور إزغي على يد قوات الاحتلال الصهيوني”معيبة وغير مسؤولة”.

وأضاف نعيم أن بايدن برر استشهاد المتضامنة “إزغي” بالقول إن إصابتها جاءت “بالخطأ نتيجة إصابتها برصاصة ارتدت إليها بعد ارتطامها بالأرض”، في الوقت الذي يندد ويهدد ويتخذ الإجراءات الفورية عندما يتعلق الأمر باتهامات باطلة موجهة للمقاومة الفلسطينية.

وأشار نعيم إلى أن هذه التصريحات التي تعفي الاحتلال من المسؤولية عن القتل العمد للمتضامنة الأمريكية “هي استمرار للسياسة العنصرية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، حتى تجاه مواطنيها حسب دينهم ولونهم وعرقهم والجهة التي قتلتهم”.

وأردف أن الإدارة الأمريكية مطالبة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة المنحازة والتي لم تجلب للمنطقة إلا الموت والدمار وغياب الأمن وعدم الاستقرار، واتخاذ الإجراءات الفورية لمحاسبة مجرمي الحرب الذين ينشرون الموت في كل مكان من الأراضى الفلسطينية على مدار أكثر من ١١ شهرا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال في تصريحات صحفية، أول أمس الثلاثاء، إن مقتل الناشطة الأميركية التركية، عائشة نور إزغي إيجي، خلال تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي كان “حادثا عرضيا على ما يبدو”.

وأضاف “بايدن”، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، اطلعت “وكالة سند للأنباء” عليها، “على ما يبدو كان حادثا عرضيا، لقد ارتدت (الرصاصة) عن الأرض وأصيبت (الناشطة) عرضا”.

وفي تصريحات له مساء امس الأربعاء، اعتبر الرئيس الأميركي أن عملية إطلاق النار على الناشطة عائشة نور برصاص قناص إسرائيلي في الضفة الغربية غير مقبولة، ودعا إلى محاسبة كاملة على مقتلها.

وأشار إلى أنه على الرغم من تحمل كيان الاحتلال مسؤولية مقتلها، فإن الحكومة الأميركية تتوقع استمرار الاطلاع على التحقيق الجاري بشأن ملابسات إطلاق النار، وأضاف “يتعين إجراء محاسبة كاملة، ويتعين على "إسرائيل" بذل المزيد من الجهد لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع أبدا”.