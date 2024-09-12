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الرئيس الايراني: نسعى للسلام والاستقرار لجميع شعوب العالم

الرئيس الايراني: نسعى للسلام والاستقرار لجميع شعوب العالم
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان ان التخلي عن هوى النفس واعتماد العدالة والانصاف كفيل بتسوية جميع المشاكل، مضيفا ان العدالة والانصاف يعنيان حماية حقوقنا وعدم الاعتداء على حقوق الاخرين. اننا ندافع عن حقوقنا ونسعى للسلام والاستقرار لجميع شعوب العالم.

العالم-إيران

وقال الرئيس بزشكيان خلال لقائه اليوم الخميس جمعا من قادة الاحزاب باقليم كردستان العراق في اربيل انه ان كانت الاموال التي تنفق لقتل النساء والاطفال الابرياء في غزة، تستخدم للإنماء والبناء في مناطق مختلفة من العالم، لكان بامكان اعداد كبيرة من الناس العيش بشكل افضل.

واكد بزشكيان ان الوئام والانسجام والمراعاة المتبادلة للحقوق، تمهد للاستقرار وتثبيت الامن والهدوء في المجتمعات الانسانية.

واشار الى ان جميع الناس هم سواسية امام الله والتقوى هي معيار التفوق الوحيد، مضيفا انه ان سارت البشرية جمعاء جنبا الى جنب على طريق التقوى في ظل التعاليم الالهية وتوصيات الانبياء، فانها ستنال الفلاح.

واوضح ان التخلي عن هوى النفس واعتماد العدالة والانصاف كفيل بتسوية جميع المشاكل مضيفا ان العدالة والانصاف يعنيان حماية حقوقنا وعدم الاعتداء على حقوق الاخرين. اننا ندافع عن حقوقنا ونسعى للسلام والاستقرار لجميع شعوب العالم.

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