حديقة برديس للعلوم في طهران..جنة التكنولوجيا بغرب آسيا

العالم- ايران

وقالت الدكتورة رشيدبور المديرة العامة لشركة تن آسا طب نوين: لعدة سنوات، وبفضل جهود مجموعتنا وأبحاثها، تمكنا من النجاح وأن نصبح الشركة الأولى التي تنتج الموجات فوق الصوتية وتخطيط صدى القلب في منطقة التكنولوجيا العالمية .

في السياق قال حسين أفشين مساعد الرئيس في شؤون العلمية والتكنولوجية : الان بدایة الحكومة الجديدة ومن خطط الحكومة دعم النخب والشباب والشركات الصغيرة والكبيرة تحديدا الشركات المعرفية .

واوضح سعيد طاهري المدير العام ومؤسس مجموعة دكتور نيكست: إن ما قمنا بتطويره وإنتاجه اليوم و الذي عرف كأفضل منتج هو المساعد الطبي الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو يستخدم للتشخيص الأوّلي بناء على أعراض المريض والفحص والإحالة.

وتتمثل الجهود المبذولة بإنشاء منطقة دولية للابتكار وتحويل حديقة برديس للعلوم إلى جنة التكنولوجيا في غرب آسيا في المستقبل القريب.'

ويتطلب الوصول إلى هذه الذروة التعاون والتفاعل بين شركات التكنولوجيا والنظام البيئي للابتكار في البلاد فهذه المنطقة ستستقطب العلماء الاستراتيجيين و التقنيين والقادة العالميين وفرق الابتكار في العلوم والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

وقال سعيد سهراب بور المستشار الاعلى لمساعد رئيس الجمهوريه في شؤون العلوم والتكنولوجيا : يجب أن نحاول دائما أن نكون في القمة، والشباب هم رأس مال البلاد، ويجب علينا دعمهم وتوجيههم في التعليم العالي وتقديم التسهيلات للنخب حتى لا يهاجرون إلى دول أجنبية.

من جانبها قالت سحر بهمني المديرة العامه لشركه زيست تخمير: ان منتجنا إينترولاكت وهو منتج بروبيوتيك لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات المصنعة له في العالم، المعرفة التقنية لهذا الدواء لشركة سانوفي الفرنسية هذا الدواء يساعد في علاج الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي، والحمد لله تمكنا من إنتاج هذا المنتج في إيران.

في هذا الحفل إضافة إلى التعريف بأهم شركات حديقة العلوم في مختلف المجالات ازيح الستار عن ثمانية منتجات جديدة محلیة الصنع في مجال المستحضرات الدوائية والمعدات الطبية والبوليمر والذكاء الاصطناعي وقد تم تكريم الشركات الكبرى بشهادات التقدير.