طهران ترد على مزاعم تل ابيب حول قصف 'مصياف'

العالم- ايران

وقالت السفارة الإيرانية في دمشقفي منشور على منصة "إكس": بعد 11 شهراً من الإخفاق، الكيان الصهيوني محبط لدرجة لا يرى أي سبيل لإنقاذ نفسه سوى قتل الأطفال ونشر الأكاذيب.

وأضافت، ندين جريمة الكيان في قصف مصياف السورية والذي لم يمس أي من المستشارين الإيرانيين، ونعلن بأن ادعاءات الكيان كاذبة، ولا ينشرها سوى وسائل إعلام مجهولة وهي أبواق الكيان.

وزعمت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "الكيان الصهيوني أسر مجموعة من الجنود، بينهم شخصيتان إيرانيتان، في انزال خلال العدوان على منطقة مصياف السورية في اليومين الماضيين".