6 شهداء ومصابون بقصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)"، بانتشال خمسة شهداء جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة البردويل في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس المجاورة.

وأضافت أن مواطنا فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة عقل في شارع "20" بمخيم النصيرات وسط القطاع، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,118 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,125 آخرين.

الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

وفجر اليوم الجمعة أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،مواطنين فلسطينيين اثنين من مدينة نابلس.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشابين عاهد المدني من بناية شمس الضحى في منطقة رفيديا، وأحمد بشارة من بناية يونس في شارع 16.

الاحتلال يعتقل طفلا من بيت فجار

وفي وقت لاحق من صباح اليوم الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلا، من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد وليد طقاطقة (14 عاما)، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.